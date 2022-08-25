ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فمن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتى - خلال الزيارة- مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين في اليونان، العلاقات الثنائية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة.

وكانت في استقباله لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي "روبولو"، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

