رئيسة الحكومة التونسية تطلع على آخر استعدادات تنظيم مؤتمر "تيكاد 8"

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اطلعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة على آخر الاستعدادات لتنظيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، كما عاينت الأماكن المخصصة لاحتضان هذه التظاهرة الهامة التي تستعد تونس لتنظيمها، مؤكدة الحرص على توفير كل الظروف لإنجاحها.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية ، في بيان، أن بودن افتتحت مساء الأربعاء، معرضا فنيا بعنوان "الفنون التشكيلية في تونس، رحلة مع الرصيد الوطني 1850- 2021"، بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الموازي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8".

ويتضمن المعرض، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية، حوالي 400 عمل فني منها فنون الرسم والنحت والخزف والنسيج إلى جانب الصورة الفوتوغرافية والحفر ومختلف تعبيرات الفن المعاصر.

وتتوزع الأعمال المعروضة على أربع مجموعات تعود إلى أربع فترات تاريخية هامة من تاريخ الفن التشكيلي في تونس، وهي فترة البايات والفترة الاستعمارية ومرحلة الفن التجريدي وفترة التاريخ المعاصر.

وتستضيف اليابان قمة التيكاد منذ عام ١٩٩٣ والتى أطلقتها بعد الحرب الباردة مباشرة، وتهدف القمة إلى تنمية أفريقيا من خلال عقد شراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق النهوض والتنمية فى القارة، وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية، حيث شكل المؤتمر عاملا محفزا لإعادة التركيز الدولى على احتياجات التنمية في أفريقيا.

كما تتضمن قمة "تيكاد" خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون، هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الأفريقي، مكتب المستشار الخاص لشئون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، البنك الدولي.