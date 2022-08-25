خيط الجريمة.. قصة أب قتل ابنته وادعى وفاتها وشيع جنازتها فى الفيوم

كتب سليم على

صدمة كبيرة أصابت الأب المتهم بقتل ابنته التى لم تتخطى عامها الثانى عشر، بعدما اكتشف ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد شباب القرية فى الفيوم، والذى ذهب إليه لتعنيفه على ما اقترفه فى حق ابنته وتصحيح فما فعله.. إلا أن الشاب نهر الرجل وادعى عدم تربية الفتاة جيدا.. فتوجه الأب إلى الابنة المجنى عليها وهو فى حالة من الغضب ليعاتب ابنته ودخل معها فى مشادة كلامية فقام على إثرها بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مرت دقائق وحاول الأب إيقاظ ابنته واكتشف أنها توفت نتيجة تعديه عليها، وقرر أن يخبر أهل القرية أن ابنته توفت بصورة طبيعية، ولكن تقرير المستشفى أظهر عكس ذلك وكشف عن شبهة جنائية ووجود علامات تؤكد ان المجنى عليها قتلت نتيجة تعرضها للخنق.

قررت المستشفى اخطار مدير أمن المنوفية وباستدعاء والدها وتضيق الخناق عليه اعترف بارتكابه الواقعة بعدما اكتشف إقامتها علاقة غير مشروعة مع شاب من اهل القرية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وقضت محكمة جنايات الفيوم ، بمعاقبة «أحمد.ش.ع.ع»، بالسجن 5 سنوات، لإدانته بقتل طفلته 12 سنة، خلال نشوب مشاجرة بينهما.

وكشفت امر الإحالة تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغاً يفيد قيام شخص بقتل ابنته، وذهابه لتشييع جنازتها ودفنها في مقابر القرية، وانتقلت الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ وجرى القبض على الأب خلال محاولته دفن ابنته في المقابر.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب الوفاة، وتبينّ أنّ هناك شبهة جنائية في وفاتها، وأنّ الطفلة لقيت مصرعها خنقاً.

واستجوبت الشرطة برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، الأب واعترف بقيامه بقتل طفلته صاحبة الـ 12 سنة، بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد شباب القرية، وإقامتها علاقة غير شرعية معه، وحينما ذهب لتعنيف الشاب كان رده بأنّ يتوجه لمحاسبة ابنته التي سلّمت نفسها له، وتربيتها، وعدم محاسبته هو.

وأكد الأب خلال اعترافاته، أنّه جن جنونه، واستشاط غضباً، فعاد إلى منزله، وأثناء تعنيف ابنته وضربها، تطاولت ابنته عليه وضربته، فلم يشعر بنفسه وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وخاف من اكتشاف أمره فأخبر الأهالي باكتشافهم وفاتها أثناء إيقاظها من نومها، وأثناء تشييع جنازتها، ألقت الشرطة القبض عليه.

وتمت إحالة الأب إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيق معه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمته، حتى أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة اليوم السبت.