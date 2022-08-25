خلافات زوجية وراء فقد سيدة الوعي في الشارع بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة باشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وحملها على كتفه والسير بها بأحد المناطق السكنية.

تبين من المعلومات باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث عدم تلقى الأجهزة الأمنية اية بلاغات بشأن الواقعة.. وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة).. وبسؤاله قرر أن الواقعة قديمة حدثت منذ (3) أشهر وأن السيدة المشار إليها "زوجته" ، حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعى فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما.. بإستدعاء زوجته أيدت ما سبق وقررت بعدم إتهامها لزوجها وأنها كانت مجرد خلافات زوجية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.