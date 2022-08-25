اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 12:48 م
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خفض الأحمال الكهربائية بكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية بـ 4 مراكز بالمنيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:18 م
خفض الأحمال الكهربائية بكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية بـ 4 مراكز بالمنيا جانب من الحملة
المنيا- حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال والتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المنشآت والمحال والمولات التجارية، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عدداً من الحملات التفتيشية على مستوى الوحدات القروية والأحياء الرئيسية، للتأكد من تطبيق إجراءات خفض الإضاءة والتشغيل طبقا للمواعيد الصيفية، تم خلالها فصل بعض أعمدة الانارة بالطرق بالتناوب لترشيد الاستهلاك، والمرور على عدد من المحال التجارية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق وخفض الإنارة على واجهاتها بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا.

 كما تابعت الوحدات المحلية لمراكز بنى مزار وملوي وأبو قرقاص، تنفيذ الحملات اليومية على مستوى الوحدات القروية والأحياء الرئيسية للتأكد من تطبيق إجراءات خفض الإضاءة والتشغيل طبقا للمواعيد الصيفية، تم خلالها خفض الأحمال الكهربائية ببعض كشافات الإنارة بالطرق الرئيسية بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، كما تم المرور على عدد من المحال التجارية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق الصيفية وتخفيف أحمال الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة

 


أسامة القاضي

محافظ المنيا

الوحدات المحلية

استهلاك الكهرباء

مجلس الوزراء



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