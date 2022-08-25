وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بن فرحان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.