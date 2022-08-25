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حياة كريمة بقنا.. ندوات توعية بقافلة جنوب الوادى لقرية الزرايب

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:11 م
حياة كريمة بقنا.. ندوات توعية بقافلة جنوب الوادى لقرية الزرايب قافلة جنوب الوادى لقرية الزرايب
قنا- صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية الزرايب بمركز ابو تشت، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة شاملة متنوعة لقرية المحارزة، تضمنت قافلة طبية بشرية وندوات توعوية قام بها متخصصون من كلية الزراعة ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

 وأشار رئيس الجامعة، إلي أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لـ 365 حالة، بواقع 80  باطنة، 39 رمد،  13 نساء وتوليد، 60 أنف وأذن وحنجرة، 60 جلدية، 3 نفسية وعصبية، 50 أطفال،60 عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن قافلة الزراعية قامت بعمل ندوة عن تغذية الدواجن خلال المراحل العمرية المختلفة والرعاية الصحية للحيوانات المزرعية، وسرد أهم المشاكل الناتجة عن سوء التغذية داخل مزارع الدواجن، وكيفية التغلب عليها، كما تحدثوا عن أهم المشاكل التي تواجه مزارعى قصب السكر والذرة الشامية والقمح.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن مركز تعليم الكبار بالجامعة قام بتوعية المواطنين بأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والجمهورية الجديدة، كما قاموا بتوعية المواطنين بمخاطر الأمية فى كافة صورها وأشكالها وعلى رأسها الامية الهجائية، وهى عدم قدرة المواطنين على القراءة والكتابة وهى من أهم معوقات تحقيق التنمية الشاملة.

 

قافلة طبية

قافلة حياة كريمة

قرية الزرايب

محافظة قنا

اخبار قنا



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