حافظ على أسرتك وممتلكاتك.. 5 علامات تنذرك بحدوث ماس كهربائى

كتب سليم على

تكثر فى فصل الصيف حوادث الحريق الناتجة عن حدوث ماس كهربائى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذى يجعل الكثير من المواطنين تسأل عن كيفية معرفة احتمالية حدوث ماس كهربائى من عدمه، وفى التقرير التالى نرصد علامات تنذر باحتمالية حدوث ماس كهربائي في المنزل.

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "يو إل سيليوشن" الأمريكية يوضح وجود علامات حال حدوث فهى بمثابة إنذار بوجود حريق داخل المنزل وهى:

أولا: حدوث الأضواء الخافتة ليس خطيرا، ولكن عند توصيلها بنفس الدائرة مع أجهزة كهربائية كبيرة الاستهلاك على غرار السخان والتكييف والغسالة فهى مؤشر بوجود ضغط كبير عليها ويجب توزيع تلك الأحمال.

ثانيا: شم رائحة غريبة من الجهاز الكهربائي عند تشغيله، من أكثر العلامات المنتشرة التي تشير إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي، لذلك عليك إيقافه وعدم استخدامه مرة أخرى حتى يقوم كهربائي مؤهل بفحصه.

ثالثا: خروج شرارة من أي مصدر كهربائي داخل منزلك، ينصح حينها بالرجوع إلى كهربائي لإصلاح الجهاز بعد فحصه والتعرف على الخطأ الموجود به.

رابعا: ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء استخدامه، ينصح بفصله حتى تنخفض الحرارة.

خامسا: سماع صوت غريب يخرج من الجهاز الكهربائي، يجب التوقف عن استخدامه ومراجعة فني كهرباء.