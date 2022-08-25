حاربى اكتئاب ما قبل الولادة بالاستشارة النفسية والتأمل

كتبت إيناس البنا

وفقا لموقع "webmd" تعانى الكثير من النساء من اكتئاب ما قبل الولادة، وهو اضطراب مزاجى حاد يدفعهن للعزلة، ما يسبب حزنًا مستمرًا أو شديدًا ويصيبهن بالقلق ونوبات الهلع ومشاكل النوم مثل الأرق.

ويمكن أن يحدث اكتئاب ما قبل الولادة فى أى وقت خلال فترة الحمل ولا يزول من تلقاء نفسه، ومن المهم جدًا معالجته، وإلا فقد يضر بصحة الطفل بشدة أيضًا.

كيفية الإصابة باكتئاب ما قبل الولادة؟

يمكن لأى امرأة أن تصاب بهذه الحالة، لكن من المرجح أن تتأثر إذا كان لديك تاريخ عائلى من القلق، والضغط العصبى أو نوبات الهلع أو الاضطرابات العقلية أو الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهرى.

وعادة ما يصيب اكتئاب ما قبل الولادة النساء اللاتى:

يتعاملن مع أحداث الحياة المجهدة

كنت حاملاً بتوأم أو المزيد من الأطفال

تتوقع طفلاً من ذوى الاحتياجات الخاصة

تمر ببعض الأمراض الجسدية

لا يوجد أى دعم عاطفى

اكتئاب قبل الولادة مرض شائع تشعر به النساء من جميع الأعمار أثناء الحمل، ووفقًا للإحصاءات فإن أكثر من 5% من النساء فى الولايات المتحدة يعانين من اكتئاب ما قبل الولادة.

ما هى أعراض اكتئاب ما قبل الولادة؟



هناك العديد من العوامل المسئولة عن بعض التغييرات فى الصحة العاطفية أثناء الحمل..

التغيرات الهرمونية التى تسبب اختلالاً فى المستويات الكيميائية فى الدماغ

اضطرابات المزاج التى قد تحدث بسبب مشاكل عاطفية

تاريخ عائلى للإصابة بالاكتئاب

عدم الارتياح أثناء الحمل

أفكار غير عقلانية

البكاء باستمرار دون أى سبب

التعب والأرق

مشاكل الذاكرة

الشعور بإيذاء النفس

كيف تتغلبين على اكتئاب ما قبل الولادة؟

يُنصح باستشارة الطبيب لتلقي العلاج لأن الاكتئاب المستمر يمكن أن يضر بصحة الطفل، ويمكن أن يكون له تداعيات جسدية ونفسية على حالتك، بعض الخطوات التى يجب اتخاذها على الفور هى:

العثور على علاج نفسى

اكتئاب ما قبل الولادة لن يختفى أبدًا دون أخذ علاج، لذا استشر طبيب نفساني على الفور.

ابحثى عن شبكة دعم

كونى دائمًا قريبًا من أصدقائك وعائلتك أو غيرهم من الآباء المتوقعين في محاولة للعثور على شركة جيدة، سيساعدك هذا على معرفة أن أشخاصًا آخرين يمرون بمواقف مماثلة.

اعتنى بصحتك

امنحى صحتك الأولوية فى هذا الوقت من خلال تناول طعام صحى وممارسة الرياضة، اقلعى عن الكحول والتدخين واعملى على تحسين صحتك.

حافظ على نشاطك

نمط الحياة المستقرة يعزز الاكتئاب، وبالتالى حافظ على نشاطك دائمًا، واخرج مع الأصدقاء واحضر المناسبات الاجتماعية.

التأمل

يساعد التأمل فى تخفيف التوتر والقلق ويجعلك تشعرين بتحسن.