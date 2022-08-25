جونسون محذرا من "شتاء صعب": بوتين سيتلاعب بإمدادات الطاقة لتعذيب أوروبا

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارته الثالثة لأوكرانيا بالتزامن مع عيد الاستقلال ومرور 6 اشهر على بدء الحرب هناك، إن الأسر الاوروبية يجب أن تتحمل أزمة تكاليف المعيشة لمواجهة الحرب الروسية.

وقال جونسون إن الغرب يجب أن "يواصل المسار" بشأن أوكرانيا على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الحرب، وأضاف إنه في حين أن فواتير الطاقة مرتفعة فإن شعب أوكرانيا يدفع بدمائه ثمن شرور روسيا.

وزعم جونسون أن الوحدة الغربية بشأن أوكرانيا "تنمو"، وذلك على الرغم من التقارير التي تفيد بتراجع الدعم بين الدول الأوروبية فيما يشل ارتفاع أسعار الطاقة الاقتصاد العالمي.

وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى أعلى مستوى له منذ 42 عاماً وهو 13.3% في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد لأكثر من عام.

وقال البنك المركزي البريطاني - بنك إنجلترا - إن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم وانخفاض النمو هو ارتفاع فواتير الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية.

وأقر جونسون بأن الدول الغربية دفعت ثمناً باهظاً، بما في ذلك المملكة المتحدة، إذ أدت الحرب المدمرة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ارتفاع فواتير الطاقة، وقال جونسون: "نعلم أن الشتاء المقبل سيكون صعباً وأن بوتين سيتلاعب بإمدادات الطاقة الروسية في محاولة لتعذيب الأسر في جميع أنحاء أوروبا أول اختبار لنا كأصدقاء لأوكرانيا سيكون مواجهة هذا الضغط وتحمله".