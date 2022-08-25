جروسي يعلن ترؤسه بعثة الوكالة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأيام المقبلة

كتب أحمد عرفة

أعلن رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن ترؤسه بعثة الوكالة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية خلال الأيام المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن العشرات من السفن المحملة بأكثر من 720 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، أبحرت من الموانئ الأوكرانية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال جوتيريش عبر تويتر قبل قليل :"أبحرت العشرات من السفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، محملة حتى الآن بأكثر من 720 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، دليل قوى لما يمكن تحقيقه، حتى في أكثر السياقات تدميراً، عندما نضع الناس في المرتبة الأولى".