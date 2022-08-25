جامعة المنوفية تحصد لقب بطولة كأس مصر للجامعات المصرية

المنوفية - محمد فتحى

حصد فريق منتخب جامعة المنوفية، لقب بطولة كأس مصر للجامعات المصرية، التي اختتمت فعالياتها والتى استضافتها جامعة الإسكندرية فى الفترة من 20 حتى 25 أغسطس على ملاعبها بمشاركة 16 جامعة ومعهداً بتنظيم الاتحاد الرياضى للجامعات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضة الإدارة العامة للاتحادات النوعية والإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

وتمكن فريق جامعة المنوفية من تحقيق الفوز على نظيره منتخب جامعة كفرالشيخ بركلات الترجيح بنتيجة (4/3) عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة ليتوج باللقب وسط فرحة عارمة للجهاز الفني واللاعبين في حضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية التي حرصت على التواجد في الملعب لمتابعة اللقاء لتحفيز اللاعبين، وقدمت لهم التهنئة وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين بكأس البطولة.

وأعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز لمنتخب الجامعة وحامل لقب البطولة، موجها التهنئة إلى كتيبة المدربين واللاعبين على الإنجاز الكبير والعودة بالكأس وتخطي جميع الادوار التمهيدية وقبل النهائي والفوز اللقب في المباراة النهائية.

حضر اللقاء الختامي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الرزاق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، وعمداء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وتضمن حفل الختام الذى أُقيم باستاد جامعة الإسكندرية طابور عرض الجامعات المشاركة بالبطولة، ومجموعة من الفقرات الرياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية "بنين"، وطالبات كلية التربية الرياضية "بنات" بجامعة الإسكندرية .

وقاد منتخب جامعة المنوفية في البطولة كل من، الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي، والكابتن معتز صادق مسئول النشاط، والكابتن وصال القط المدير الفني والكابتن عمار ذو الفقار المدرب العام، والكابتن علي السيد المشرف على الفريق، والدكتور مصطفى الحراق أخصائي العلاج الطبيعي .

وشملت قائمة فريق جامعة المنوفية في البطولة كلا من: ابراهيم زايد وابراهيم شعبان فرج وأحمد عادل الصعيدي وعمار اسامه وهادي ايهاب ويوسف علاء ومصطفى حمدي وعبد الرحمن عمار ذو الفقار ومحمد عبد الحميد غازي وعلاء فوده وأحمد محمد عبد الجواد وأحمد محمود الشرقاوي وعبد الحميد الشحات وحسن حاتم عمار وحسام محمد عباس ومحمود عصر ومروان هيثم عيسى وعلي ممدوح عامر .