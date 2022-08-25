جارديان: سلطات ميانمار تعتقل السفيرة البريطانية السابقة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف مصدر لصحيفة الجارديان، أن السلطات في ميانمار اعتقلت السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان في يانجون وزوجها هتين لين، ووجهت إليهما تهم تتعلق بالهجرة، وأضاف أنه تم احتجازهما على ذمة التحقيق وإرسالهما إلى سجن إنسين فى ميانمار.

فى وقت اعتقالها، كانت بومان تعمل مديرة في مركز ميانمار للأعمال المسؤولة (MCRB)، وعملت سابقًا كسفيرة للمملكة المتحدة في بورما من 2002 إلى 2006. كما شغلت مناصب في بروكسل تحت إشراف المفوض الأوروبي السابق كريس باتن وكمدير للقضايا العالمية والاقتصادية في وزارة الخارجية البريطانية.

وتخرجت بومان في العلوم الطبيعية من جامعة كامبريدج والدراسات البورمية في جامعة SOAS بلندن وبدأت حياتها المهنية الدبلوماسية في عام 1990 حيث عملت كسكرتيرة ثانية في السفارة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عام 1990.

تم القبض على زوج بومان ، حتين لين ، وسجنه من قبل الحكومة العسكرية في عام 1998. وفى السجن واصل الرسم سرًا ، وأكمل أكثر من 1000 عمل أثناء تنفيذ عقوبته.

وفى عام 2008 قال لين: "استغرق الأمر منى عامًا لبدء الرسم بشكل صحيح في السجن. كان علي أن أكون صداقة مع أحد حراس السجن، الذى كان يجلب لي اللون ولكن بدون فرش".