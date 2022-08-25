وأوضح الجبابلي - في تصريح اليوم /الخميس/، على هامش ندوة صحفية بثكنة العوينة، بمناسبة احتفال النادى الرياضي للحرس الوطني بخمسينية تأسيسه - أن أكثر من 7 آلاف محاولة هجرة غير شرعية كانت من طرف تونسيين، مقابل أكثر من 8700 محاولة من قبل أجانب، مبينًا أنه تم إلقاء القبض خلال هذه الفترة على 388 من المطلوب القبض عليهم بينهم 54 عنصرًا متطرفًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية خلسة.



ونوه المتحدث بالمجهودات التي تبذلها وحدات الحرس البرية التي تقوم بالعمليات الاستباقية، ووحدات السواحل التي تقوم بالنجدة والإنقاذ في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.