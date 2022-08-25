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تنسيق 2022.. آداب وحقوق وتربية رياضية أبرز الكليات أمام طلاب المرحلة الثالثة

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:27 م
تنسيق 2022.. آداب وحقوق وتربية رياضية أبرز الكليات أمام طلاب المرحلة الثالثة تنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى العالى وجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق شعبة علمى ومن أبرزها:
آداب انتساب موجه 
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية 
تربية نوعية موسيقية
حقوق
خدمة اجتماعية
وقررت وزارة التعليم العالى  فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات  بحد أدنى 205 درجة فأكثر بنسبة 50 % للشعبة العلمية والأدبية بإجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630، و إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 29214و إجمالي عدد طلاب الشعبتين: 66754. 
 
وذكرت وزارة التعليم العالى ، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

نتيجة التنسيق

تنسيق

الجامعات

تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب

تنسيق المرحلة الثالثة

موعد المرحلة الثالثة للتنسيق



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