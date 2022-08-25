تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بالدرجات

كتب محمد صبحى - رشا مراد

أعلنت وزارة التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول فى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك بالنسبة للشعبة العلمية وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات:-

طب المنصورة ٣٨٧ هندسة بترول و تعدين السويس ٣٨٦ طب سوهاج ٣٨٦ طب دمياط ٣٨٦ طب الزقازيق ٣٨٥ طب فاقوس ٣٨٤ طب كفر الشيخ ٣٨٣ طب طنطا ٣٨٣ طب أسنان جنوب الوادي ٣٨٢ طب الإسكندرية ٣٨٢ طب أسنان المنصورة ٣٨٢ طب بور سعيد ٣٨١ طب القاهرة ٣٨١ طب أسيوط ٣٨١ طب عين شمس ٣٨٠ طب المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠ طب جنوب الوادي ٣٨٠ طب الاقصر ٣٧٩ طب بنها ٣٧٩ طب حلوان ٣٧٨ طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨ طب المنيا ٣٧٨ طب أسنان الزقازيق ٣٧٨ طب السويس ٣٧٧ طب الفيوم ٣٧٧ طب أسنان كفر الشيخ ٣٧٧ طب أسنان المنوفية ٣٧٧ طب العريش ٣٧٦ طب أسنان أسيوط ٣٧٦ طب أسوان ٣٧٦ طب أسنان طنطا ٣٧٦ طب أسنان عين شمس ٣٧٦ طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦ طب أسنان القاهرة ٣٧٦ طب بني سويف ٣٧٦ طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٦ طب الوادي الجديد ٣٧٦ طب أسنان المنيا ٣٧٥ طب أسنان الفيوم ٣٧٥ طب أسنان السويس ٣٧٥ طب أسنان بني سويف ٣٧٥ علاج طبيعي كفر الشيخ ٣٧٤ علاج طبيعي بنها ٣٧٣ علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣ صيدلة سوهاج ٣٧٣ علاج طبيعي جنوب الوادي ٣٧٢ علاج طبيعي السويس ٣٧٢ صيدلة المنصورة ٣٧٢ علاج طبيعي بني سويف ٣٧٢ صيدلة الزقازيق ٣٧١ صيدلة طنطا ٣٧١ صيدلة جنوب الوادي ٣٧١ صيدلة دمنهور ٣٧١ صيدلة القاهرة ٣٧٠ صيدلة عين شمس ٣٧٠ صيدلة الإسكندرية ٣٧٠ صيدلة بور سعيد ٣٧٠ صيدلة أسيوط ٣٧٠ صيدلة المنوفية ٣٧٠ صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٠ صيدلة مدينة السادات ٣٧٠ صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ ٣٧٠ صيدلة المنيا ٣٧٠ صيدلة حلوان ٣٦٩ صيدلة بني سويف ٣٦٩ صيدلة الفيوم ٣٦٩ صيدلة ج الوادي الجديد ٣٦٩ حاسبات ومعلومات سوهاج علوم ٣٦٧ الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم ٣٦٦ هندسة القاهرة ٣٦٦ حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦ هندسة المنصورة ٣٦٦ طب بيطري المنصورة ٣٦٥ حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥ حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥ علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥ طب بيطري سوهاج ٣٦٤ هندسة الزقازيق ٣٦٣ طب بيطري الزقازيق ٣٦٣ حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣ حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣ طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣ طب بيطري عين شمس ٣٦٣ حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣ حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢ هندسة دمياط ٣٦٢ حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢ حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢ حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢ حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢ طب بيطري المنوفية ٣٦٢ طب بيطري دمنهور ٣٦٢ هندسة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٦٢ طب بيطري الإسكندرية ٣٦١ هندسة عين شمس ٣٦١ طب بيطري أسيوط ٣٦١ حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١ حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١ حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١ حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠ ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠ طب بيطري بنها ٣٦٠ طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠ حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠ طب بيطري القاهرة ٣٦٠ طب بيطري المنيا ٣٥٩ هندسة بور سعيد ٣٥٩ حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩ حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩ حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩ حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨ حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨ طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨ طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨ هندسة طنطا ٣٥٨ طب بيطري بني سويف ٣٥٧ حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧ حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧ طب بيطري أسوان ٣٥٧ طب بيطري مطروح ٣٥٧ طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦ طب بيطري العريش ٣٥٦ هندسة كفر الشيخ ٣٥٥ ألسن كفر الشيخ ٣٥٥ هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف ٣٥٤ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤ هندسة المنوفية بشبين الكوم ٣٥٤ كلية الهندسة جامعة دمنهور ٣٥٤ هندسة بنها بشبرا ٣٥٣ هندسة بنها ٣٥٣ هندسة الإسكندرية ٣٥٣ علوم سوهاج ٣٥٢ اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢ هندسة السويس ٣٥٢ هندسة حلوان ٣٥٢ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١ تمريض بور سعيد ٣٥١ هندسة حلوان بالمطرية ٣٥٠ هندسة سوهاج ٣٥٠ الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠ علوم دمنهور ٣٤٩ ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩ هندسة الفيوم ٣٤٨ علوم الزقازيق ٣٤٧ علوم كفر الشيخ ٣٤٧ هندسة أسوان ٣٤٧ تمريض المنصورة ٣٤٧ معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦ حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦ هندسة بني سويف ٣٤٦ الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦ علوم المنصورة ٣٤٦ علوم القاهرة ٣٤٦ علوم جنوب الوادي ٣٤٦ علوم الإسكندرية ٣٤٥ علوم أسيوط ٣٤٥ هندسة المنيا ٣٤٥ هندسة جنوب الوادي ٣٤٤ هندسة أسيوط ٣٤٤ تمريض طنطا ٣٤٤ حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣ علوم طنطا ٣٤٣ سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣ حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة ٣٤٣ هندسة الطاقة أسوان ٣٤٣ علوم بنها ٣٤٣ معهد فني صحى طنطا ٣٤٢ علوم المنيا ٣٤٢ علوم عين شمس ٣٤٢ حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة ٣٤٢ حاسبات ومعلومات دمياط رياضة ٣٤٢ سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢ علوم بور سعيد ٣٤١ علوم دمياط ٣٤١ علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١ علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١ معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠ علوم الفيوم ٣٤٠ علوم أسوان ٣٤٠ تمريض دمياط ٣٤٠ علوم بني سويف ٣٣٩ علوم السويس ٣٣٩ تخطيط عمراني القاهرة ٣٣٩ المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩ علوم حلوان ٣٣٩ حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة ٣٣٨ علوم العريش ٣٣٨ ألسن عين شمس ٣٣٨ علوم بنات عين شمس ٣٣٨ الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة ٣٣٨ علوم الوادي الجديد ٣٣٨ تمريض الزقازيق ٣٣٧ حاسبات ومعلومات طنطا رياضة ٣٣٧ ألسن أسوان ٣٣٧ ألسن الفيوم ٣٣٧ حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة ٣٣٧ حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة ٣٣٧ معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧ ألسن الأقصر ٣٣٦ الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦ ألسن بني سويف ٣٣٦ ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦ ألسن سوهاج ٣٣٥ حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة ٣٣٥ ألسن المنيا ٣٣٥ معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥ معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤ حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة ٣٣٤ حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة ٣٣٤ تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤ تمريض دمنهور ٣٣٤ معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣ علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣ فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢ معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢ علوم الارض بني سويف ٣٣٢ حاسبات ومعلومات السويس رياضة ٣٣٢ تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢ ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة ٣٣٢ حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة ٣٣٢ حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة ٣٣١ حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة ٣٣١ الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١ فنون تطبيقية بنها ٣٣١ حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة ٣٣٠ حاسبات و معلومات العريش رياضة ٣٣٠ حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة ٣٢٩ معهد فني صحى بنها ٣٢٩ آثار دمياط ٣٢٨ حاسبات ومعلومات قنا رياضة ٣٢٨ حاسبات ومعلومات المنيا رياضة ٣٢٨ علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨ حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة ٣٢٧ فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧ حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة ٣٢٧ فنى تمريض طنطا ٣٢٧ فنى تمريض المنصورة ٣٢٦ حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة ٣٢٦ معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢٦ تربية الزقازيق ٣٢٥ تربية المنصورة ٣٢٤ اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة ٣٢٤ الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة ٣٢٤ آثار القاهرة ٣٢٤ ألسن كفر الشيخ رياضة ٣٢٤ مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤ آثار عين شمس ٣٢٤ آثار أسوان ٣٢٣ تمريض بنها ٣٢٣ معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣ فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢ تمريض كفر الشيخ ٣٢٢ تمريض أسيوط ٣٢١ معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١ آثار الأقصر ٣٢١ آثار و لغات مطروح ٣٢١ الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة ٣٢٠ معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠ معهد فني صحى رياضه المنصورة ٣٢٠ فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة ٣١٩ الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش ٣١٩ آثار الفيوم ٣١٨ سياسة واقتصاد السويس رياضة ٣١٨ ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٣١٨ تربية طنطا ٣١٨ تجارة المنصورة ٣١٧ ثروة سمكية السويس ٣١٧ تمريض سوهاج ٣١٧ سياسة واقتصاد بني سويف رياضة ٣١٦ تربية بور سعيد ٣١٥ فنى تمريض الزقازيق ٣١٤ زراعة المنصورة ٣١٤ تجارة الزقازيق ٣١٤ حقوق الزقازيق ٣١٣ المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٣١٣ معهد فني صحى رياضه بنها ٣١٣ فنون جميلة (عمارة) حلوان ٣١٣ تمريض المنيا ٣١٣ تمريض جنوب الوادي ٣١٢ علوم الإسكندرية رياضة ٣١٢ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة ٣١٢ فنون جميلة (فنون) الإسكندرية ٣١٢ آثار جنوب الوادي ٣١١ فنى تمريض كفر الشيخ ٣١١ المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين ٣١١ تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق ٣١١ تجارة العريش ٣١١ تمريض القاهرة ٣١١ حقوق كفرالشيخ ٣١٠ تجارة كفر الشيخ ٣١٠ ألسن أسوان رياضة ٣١٠ فنى تمريض الزقازيق بفاقوس ٣١٠ معهد فني صحى رياضه الزقازيق ٣١٠ آثار سوهاج ٣١٠ إعلام القاهرة ٣١٠ فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية ٣١٠ علوم القاهرة رياضة ٣١٠ زراعة القاهرة ٣١٠ زراعة دمنهور ٣١٠ زراعة دمياط ٣٠٩ تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط ٣٠٩ تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ٣٠٩ فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٠٨ ألسن عين شمس رياضة ٣٠٨ علوم الارض بني سويف رياضة ٣٠٨ معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات ٣٠٨ تجارة دمياط ٣٠٨ علوم المنصورة رياضة ٣٠٨ فنى تمريض الإسكندرية ٣٠٧ تربية المنوفية بشبين الكوم ٣٠٧ تربية طفولة مبكرة الزقازيق ٣٠٧ تمريض قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٧ تمريض عين شمس ٣٠٧ تمريض مطروح ٣٠٦ تمريض الإسكندرية ٣٠٦ المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ٣٠٦ ألسن الفيوم رياضة ٣٠٦ تربية دمنهور ٣٠٦ دار العلوم القاهرة ٣٠٦ فنون جميلة (عمارة) المنصورة ٣٠٦ علوم دمنهور رياضة ٣٠٥ ألسن بني سويف رياضة ٣٠٥ علوم عين شمس رياضة ٣٠٤ مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة ٣٠٤ ألسن الأقصر رياضة ٣٠٤ تربية كفر الشيخ ٣٠٤ المعهد الفنى للتمريض بالجونة ٣٠٣ تجارة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٣ علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم ٣٠٣ تربية الإسكندرية ٣٠٣ تجارة طنطا ٣٠٣ زراعة الإسكندرية ٣٠٢ علوم الزقازيق رياضة ٣٠٢ علوم طنطا رياضة ٣٠٢ إعلام المنوفية ٣٠٢ علوم كفر الشيخ رياضة ٣٠١ علوم بنها رياضة ٣٠١ تربية طفولة مبكرة المنصورة ٣٠١ تجارة بور سعيد ٣٠١ زراعة طنطا ٣٠١ تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية ٣٠١ ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة ٣٠١ تمريض بني سويف ٣٠١ تمريض حلوان ٣٠٠ معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم ٣٠٠ تربية طفولة مبكرة بور سعيد ٣٠٠ زراعة عين شمس ٣٠٠ ألسن المنيا رياضة ٣٠٠ زراعة الزقازيق ٢٩٩ تجارة بنها ٢٩٩ تربية بنها ٢٩٩ معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات ٢٩٩ تجارة الإسكندرية ٢٩٩ تجارة دمنهور ٢٩٩ علوم حلوان رياضة ٢٩٩ تجارة القاهرة ٢٩٩ تربية عين شمس ٢٩٩ أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم ٢٩٩ تربية مدينة السادات ٢٩٨ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ٢٩٨ فنون جميلة (عمارة) المنيا ٢٩٨ فنون جميلة (فنون) حلوان ٢٩٨ علوم دمياط رياضة ٢٩٨ ألسن سوهاج رياضة ٢٩٨ تربية المنيا ٢٩٨ تجارة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٧ معهد فني صحى اسوان ٢٩٧ تجارة و إدارة أعمال حلوان ٢٩٧ تجارة سوهاج ٢٩٧ علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٢٩٧ فنون جميلة (فنون) المنصورة ٢٩٧ تربية (تعليم ابتدائي) طنطا ٢٩٧ علوم بور سعيد رياضة ٢٩٧ تجارة جنوب الوادي ٢٩٦ تجارة عين شمس ٢٩٦ تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد ٢٩٦ علوم الفيوم رياضة ٢٩٦ فنون جميلة (عمارة) أسيوط ٢٩٦ علوم السويس رياضة ٢٩٦ تمريض الفيوم ٢٩٦ تجارة بني سويف ٢٩٥ زراعة كفر الشيخ ٢٩٥ تجارة انتساب موجه المنصورة ٢٩٥ معهد فني صحى امبابة ٢٩٥ علوم بني سويف رياضة ٢٩٥ علوم أسوان رياضة ٢٩٥ زراعة الإسكندرية بسابا باشا ٢٩٤ تجارة السويس ٢٩٤ المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية ٢٩٤ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق ٢٩٤ تجارة أسوان ٢٩٣ فنون جميلة (فنون) المنيا ٢٩٣ معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات ٢٩٣ تجارة أسيوط ٢٩٣ معهد فني صحى رياضه الاسكندرية ٢٩٣ فنى تمريض المنيا ٢٩٣ فنى تمريض أسيوط ٢٩٣ فنون جميلة (فنون) أسيوط ٢٩٣ تجارة مدينة السادات ٢٩٢ إعلام بني سويف ٢٩٢ المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام ٢٩٢ فنون جميلة (فنون) الأقصر ٢٩٢ معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة ٢٩١ علوم أسيوط رياضة ٢٩١ علوم المنيا رياضة ٢٩١ تربية رياضية بنين دمياط ٢٩٠ علوم جنوب الوادي رياضة ٢٩٠ فنى تمريض سوهاج ٢٩٠ تجارة انتساب موجه الزقازيق ٢٩٠ علوم العريش رياضة ٢٩٠ زراعة المنوفية بشبين الكوم ٢٩٠ علوم الوادي الجديد رياضة ٢٩٠ فنى تمريض جنوب الوادي ٢٨٩ زراعة بنها بمشتهر ٢٨٩ تربية طفولة مبكرة المنوفية ٢٨٩ زراعة القاهرة رياضة ٢٨٩ معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات ٢٨٩ تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ ٢٨٩ معهد فني صحى رياضه بور سعيد ٢٨٩ علوم سوهاج رياضة ٢٨٩ علوم بنات عين شمس رياضة ٢٨٩ تربية طنطا رياضة ٢٨٩ معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر ٢٨٨ تربية (طفولة) كفر الشيخ ٢٨٧ تجارة انتساب موجه دمياط ٢٨٧ زراعة سوهاج ٢٨٧ تجارة انتساب موجه كفر الشيخ ٢٨٧ تربية سوهاج ٢٨٧ العلوم الزراعية البيئية العريش ٢٨٧ تربية طفولة مبكرة أسيوط ٢٨٦ تربية الزقازيق رياضة ٢٨٦ تربية جنوب الوادي ٢٨٦ فنى تمريض بنها ٢٨٦ زراعة الإسكندرية رياضة ٢٨٦ زراعة قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٦ زراعة عين شمس رياضة ٢٨٥ زراعة الفيوم ٢٨٥ تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية ٢٨٥ معهد فني صحى رياضه اسماعيلية ٢٨٥ معهد فني صحى رياضه بنى سويف ٢٨٥ تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية ٢٨٥ عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم ٢٨٥ الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم ٢٨٥ زراعة مطروح بفوكه ٢٨٥ تمريض أسوان ٢٨٤ ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد ٢٨٤ تربية (طفولة) طنطا ٢٨٤ دار العلوم انتساب موجه القاهرة ٢٨٤ تجارة انتساب موجه الإسكندرية ٢٨٤ تجارة انتساب موجه طنطا ٢٨٤ تجارة انتساب موجه القاهرة ٢٨٣ تربية الفيوم ٢٨٣ تربية بور سعيد رياضة ٢٨٣ ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب ٢٨٣ تربية جنوب الوادي بالغردقة ٢٨٣ تربية أسيوط ٢٨٢ زراعة بني سويف ٢٨٢ تجارة انتساب موجه دمنهور ٢٨٢ تجارة انتساب موجه بور سعيد ٢٨٢ تجارة انتساب موجه بنها ٢٨٢ المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة ٢٨٢ مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ٢٨١ تربية مطروح ٢٨١ زراعة و موارد طبيعية أسوان ٢٨١ تجارة انتساب موجه عين شمس ٢٨١ تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم ٢٨١ تربية (تعليم ابتدائي) المنيا ٢٨١ زراعة الوادي الجديد ٢٨١ المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة ٢٨١ تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور ٢٨١ تربية عين شمس رياضة ٢٨١ الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى ٢٨١ حقوق المنيا ٢٨١ زراعة أسيوط ٢٨١ معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة ٢٨١ معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات ٢٨١ إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس ٢٨٠ زراعة جنوب الوادي ٢٨٠ حقوق سوهاج ٢٨٠ تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان ٢٨٠ تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية ٢٨٠ زراعة المنيا ٢٨٠ العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس ٢٧٩ تربية المنصورة رياضة ٢٧٩ إعلام جنوب الوادي ٢٧٩ معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات ٢٧٩ معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ ٢٧٨ تجارة انتساب موجه مدينة السادات ٢٧٨ تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات ٢٧٨ تربية الإسكندرية رياضة ٢٧٨ تربية حلوان ٢٧٨ تربية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٧٨ تربية طفولة مبكرة الإسكندرية ٢٧٨ تجارة انتساب موجه بني سويف ٢٧٨ تجارة انتساب موجه أسوان ٢٧٨ معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا ٢٧٨ تجارة انتساب موجه أسيوط ٢٧٧ تجارة انتساب موجه السويس ٢٧٧ معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس ٢٧٧ زراعة المنصورة رياضة ٢٧٧ تربية نوعية الزقازيق ٢٧٧ معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس ٢٧٧ تربية طفولة مبكرة دمنهور ٢٧٧ تجارة انتساب موجه جنوب الوادي ٢٧٧ تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم ٢٧٦ تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية ٢٧٦ تجارة انتساب موجه العريش ٢٧٦ زراعة دمياط رياضة ٢٧٦ زراعة كفر الشيخ رياضة ٢٧٦ تجارة انتساب موجه سوهاج ٢٧٦ تربية السويس ٢٧٦ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر ٢٧٦ معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم ٢٧٦ حقوق دمياط ٢٧٥ تربية طفولة مبكرة مدينة السادات ٢٧٥ دار العلوم الفيوم ٢٧٥ تربية حلوان رياضة ٢٧٥ تربية بنات عين شمس ٢٧٤ إعلام القاهرة رياضة ٢٧٤ تربية طفولة مبكرة القاهرة ٢٧٣ تربية نوعية طنطا ٢٧٣ آداب القاهرة ٢٧٣ معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم ٢٧٣ المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر ٢٧٣ تربية نوعية كفر الشيخ ٢٧٣ تربية طفولة مبكرة الفيوم ٢٧٢ تربية (تعليم ابتدائي) بنها ٢٧٢ معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات ٢٧٢ حقوق انتساب موجه الزقازيق ٢٧٢ المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو ٢٧٢ معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم ٢٧٢ دار العلوم أسوان ٢٧١ تربية الوادي الجديد ٢٧١ فنى صحي جنوب الوادي رياضة ٢٧١ زراعة الزقازيق رياضة ٢٧١ آداب المنصورة ٢٧١ مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة ٢٧٠ تربية بني سويف ٢٧٠ الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر ٢٧٠ تربية طفولة مبكرة المنيا ٢٧٠ تربية طفولة مبكرة مطروح ٢٧٠ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٩ فنى تمريض بني سويف ٢٦٩ تربية بنها رياضة ٢٦٩ تربية العريش ٢٦٩ تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس ٢٦٩ دار العلوم المنيا ٢٦٩ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية ٢٦٩ تربية طفولة مبكرة بني سويف ٢٦٨ تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط ٢٦٨ معهد فني صحى رياضه امبابة ٢٦٨ معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٦٨ تربية نوعية الإسكندرية ٢٦٧ معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ٢٦٧ تربية نوعية المنصورة ٢٦٧ آداب الزقازيق ٢٦٧ حقوق انتساب موجه كفر الشيخ ٢٦٦ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج ٢٦٥ زراعة الفيوم رياضة ٢٦٥ تربية (طفولة) الإسكندرية ٢٦٥ تربية الفيوم رياضة ٢٦٥ ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى ٢٦٤ تربية مدينة السادات رياضة ٢٦٤ زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم ٢٦٤ زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة ٢٦٤ تربية (طفولة) دمنهور ٢٦٤ تربية نوعية المنيا ٢٦٤ إعلام المنوفية رياضة ٢٦٣ آداب بنها ٢٦٣ زراعة بنها رياضة بمشتهر ٢٦٣ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية ٢٦٣ معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. ٢٦٣ معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية ٢٦٢ معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات ٢٦٢ معهد فني صحى رياضه سوهاج ٢٦٢ آداب الإسكندرية ٢٦٢ القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم ٢٦٢ حقوق الإسكندرية ٢٦١ زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٢٦١ تربية (تعليم ابتدائي) حلوان ٢٦٠ حقوق القاهرة ٢٦٠ القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة ٢٦٠ تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس ٢٦٠ فنى تمريض الفيوم ٢٦٠ معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة ٢٦٠ المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة ٢٦٠ المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين ٢٥٩ آداب عين شمس ٢٥٩ حقوق جنوب الوادي ٢٥٩ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية ٢٥٩ تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم ٢٥٩ معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات ٢٥٩ سياحة وفنادق الإسكندرية ٢٥٨ آداب طنطا ٢٥٨ تربية دمياط ٢٥٨ حقوق بني سويف ٢٥٨ آداب بور سعيد ٢٥٨ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية ٢٥٧ آداب كفر الشيخ ٢٥٧ آداب المنوفية بشبين الكوم ٢٥٧ أقتصاد منزلى العريش ٢٥٧ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط ٢٥٧ تربية بنات عين شمس رياضة ٢٥٧ حقوق عين شمس ٢٥٧ أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر ٢٥٧ المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة ٢٥٦ الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر ٢٥٦ معهد فني صحى رياضه اسيوط ٢٥٦ الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ٢٥٦ معهد القناة العالى للهندسة بالسويس ٢٥٦ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية ٢٥٥ معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة ٢٥٥ تربية نوعية أسيوط ٢٥٥ آداب دمنهور ٢٥٥ دار العلوم انتساب موجه الفيوم ٢٥٥ حقوق الفيوم ٢٥٥ المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس ٢٥٥ معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ٢٥٤ حقوق المنصورة ٢٥٤ آداب حلوان ٢٥٤ حقوق أسيوط ٢٥٤ تربية (طفولة) عين شمس ٢٥٤ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية ٢٥٤ معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ٢٥٣ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى ٢٥٣ حقوق أسوان ٢٥٣ تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي ٢٥٣ معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش ٢٥٣ آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية ٢٥٣ حقوق بنها ٢٥٢ معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم ٢٥٢ حقوق طنطا ٢٥٢ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية ٢٥٢ الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات ٢٥١ تربية دمنهور رياضة ٢٥١ المعهد العالى للهندسة ببلبيس ٢٥١ دار العلوم انتساب موجه المنيا ٢٥١ معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة ٢٥٠ آداب انتساب موجه الإسكندرية ٢٥٠ أقتصاد منزلى بنات عين شمس ٢٥٠ تربية نوعية القاهرة ٢٥٠ معهد فني صحى رياضه اسوان ٢٥٠ آداب الفيوم ٢٥٠ آداب و علوم إنسانية السويس ٢٥٠ تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال ٢٥٠ المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل ٢٥٠ دار العلوم انتساب موجه أسوان ٢٤٩ آداب دمياط ٢٤٩ معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم ٢٤٩ معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت ٢٤٩ أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة ٢٤٩ آداب انتساب موجه القاهرة ٢٤٩ آداب انتساب موجه الزقازيق ٢٤٩ عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج ٢٤٨ معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية ٢٤٨ حقوق حلوان ٢٤٨ تربية نوعية جنوب الوادي ٢٤٨ آداب أسوان ٢٤٨ آداب بنات عين شمس ٢٤٨ المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف ٢٤٨ تربية (طفولة) جنوب الوادي ٢٤٧ تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية ٢٤٧ تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف ٢٤٧ آداب العريش ٢٤٧ حقوق المنوفية بشبين الكوم ٢٤٧ إعلام بني سويف رياضة ٢٤٧ سياحة وفنادق حلوان بالمنيل ٢٤٦ سياحة وفنادق الفيوم ٢٤٦ تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال ٢٤٦ سياحة وفنادق مدينة السادات ٢٤٦ إعلام جنوب الوادي رياضة ٢٤٦ إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة ٢٤٦ سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦ تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية ٢٤٦ سياحه وفنادق الاقصر ٢٤٦ آداب بني سويف ٢٤٦ سياحة وفنادق المنصورة ٢٤٦ الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة ٢٤٦ سياحة وفنادق مطروح ٢٤٦ سياحة وفنادق المنيا ٢٤٦ آداب المنيا ٢٤٦ حقوق مدينة السادات ٢٤٦ ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط ٢٤٦ آداب أسيوط ٢٤٦ سياحة 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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.