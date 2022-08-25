تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات اليوم

كتب محمد صبحى

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

ويواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الخميس إتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة التى من المقرر أن تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل بإجمالى 12 جامعة أهلية جديدة وهى: (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة حتى يوم 30 أغسطس الجارى على موقع التنسيق الإلكتروني.

فيما تتيح وزارة التعليم العالى موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك لتسجيل اختبارات القدرات الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك على أن يكون التقدم إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.egypt.gov.eg وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر فتح الموقع للتسجيل وحجز هذه الاختبارات بداية من اليوم الخميس 25/8/2002، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة على بداية من السبت 27 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر.