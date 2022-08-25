تعيين أول وزير للقهوة فى العالم.. وكلمة لوزير خارجية جزيرة توفالو وسط المياه.. فيديو

كتب محمد جمال

بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد وتقديم محمد جمال، نبدأها مع حضراتكم من بريطانيا، حيث صرحت ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا والمرشحة لتولى قيادة حزب المحافظين بدلا من بوريس جونسون المنتهية ولايته، بأنها مستعدة لشن حرب نووية إذا أصبحت رئيسة للوزراء الشهر المقبل.

وقالت تروس إنها مستعدة للضغط على الزر النووي البريطاني إذا لزم الأمر - حتى لو كان ذلك يعني "إبادة عالمية"، وقالت تروس "أنا مستعدة للقيام بذلك عند اللزوم".

ومن بريطانيا إلى إيطاليا



حيث أُصيب إيطالى يبلغ من العمر 36 عاما، بثلاث فيروسات هى جدرى القرود وكورونا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" فى نفس الوقت، لتعتبر هذه أول حالة في العالم تجمع الإصابة بهذه الأمراض في وقت واحد.

وأشارت صحيفة " مينوتوس" الإسبانية إلى أن هذا الرجل ثبت إصابته بالثلاثة أمراض بعد 12 يوما من إقامته في اسبانيا، حيث ظهر عليه طفح جلدى، وفى اليوم التالى ظهرت حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بطفح جلدى ، وللأسف انتشرت تلك الحويصلات في جسمه كله ، ليتم نقلة إلى وحدة الامراض المعدية في إيطاليا، ليتم اكتشاف اصابته بتلك الأمراض الثلاثة.

ومن إيطاليا إلى السودان

حيث أعلنت السفارة الأمريكية فى الخرطوم أن السفير جون جودفرى وصل إلى السودان ليكون أول سفير لبلاده هناك بعد 25 عاما من عدم وجود تمثيل دبلوماسي بين السودان وأمريكا، وقالت السفارة عبر صفحتها على فيس بوك إن جودفري سيعمل بصفته ممثلا بارزا للحكومة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني، ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والانتقال الديمقراطي".

ولمن لا يعلم ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض تمثيلها الدبلوماسي فى السودان منذ 1997، ولكن فى عام 2019، أعلنت واشنطن أنها سترفع تمثيلها الدبلوماسى مع الخرطوم، لتبدأ اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة، وذلك بتعيين السفير جون جودفرى سفيرا لأمريكا بالخرطوم.

ومن السودان إلى بابوا غينيا الجديدة

حيث أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة عن التشكيلة الجديدة للحكومة، ولكن هذه المرة تشمل التشكيلة الوزارية حقائب لم يسمع بها من قبل، ومن ضمن هذه الحقائب تعيينه وزيرا للقهوة ليكون هذا المنصب هو الأول من نوعه في العالم، بالإضافة إلى تعيينه وزيرا لزيت النخيل للمرة الأولى أيضا في البلاد، وقال رئيس الوزراء إن هذه التعيينات تسلط الضوء على الزراعة في البلاد، ليبقى السؤال ، لماذا تم تعيين وزيرا للقهوة ؟

القهوة في بابوا غينيا الجديدة، ثانى أكبر سلعة زراعية في البلاد بعد زيت النخيل، حيث تمثل 27 % من إجمالي الصادرات الزراعية و6 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبدأت المقاهي في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان، تطلب القهوة المصنوعة من الحبوب المزروعة في بابوا غينيا الجديدة، وبالتالي شكلت القهوة مصدر دخل كبير للبلاد أدى في النهاية إلى وجود وزارة بأكملها لإدارة محصول القهوة في بابوا غينيا الجديدة.

ومن بابوا غينيا إلى تكساس بالولايات المتحدة

وبعد تعرض حوالى 60% من ولاية تكساس إلى الجفاف الأسبوع الماضي، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، كشفت شبكة " سى ان ان" الأمريكية أنه تم اكتشاف آثار ديناصورات منذ حوالي 113 مليون عام فى حديقة ديناصور فالى بالولاية، وذلك بسبب ظروف المناخ القاسية، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، مما أدى لجفاف أحد الأنهار، وقالت ستيفاني ساليس المتحدثة باسم حديقة ديناصور فالى إن "معظم الآثار التي تم اكتشافها في أرض النهر بعد جفافه، تنتمي إلى نوع من الديناصورات طوله حوالى 15 قدمًا ووزنه 7 أطنان.

ومن تكساس إلى جزيرة توفالو بالمحيط الهادى

وفى مشهد غريب، قام وزير خارجية جزيرة توفالو الواقعة بالمحيط الهادى بإلقاء كلمة من وسط مياه المحيط، وقال "الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ"، وطبعا قصد الوزير أنه يقوم بإلقاء كلمته من المحيط في إشارة إلى أن هناك مدن عالمية ستغرق بسبب ظاهرة التغير المناخى، مناديا الدول الكبرى بالقيام بإجراءات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.

ولمن لا يعلم، تقع توفالو فى المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا، وتتكوّن من 9 جزر منفصلة، كما تعد أحد أصغر الدول فى العالم ، وأشد الدول فقرا فمواردها تنحصر في الزراعات المعاشية والصيد البحرى ولا تستطيع الاستغناء تلك الجزر عن المساعدات الدولية التي توفرها الدول الغربية فى شكل منح ومعونات.