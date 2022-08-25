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الخميس، 25 أغسطس 2022 02:21 م
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"تعليم بورسعيد": لم نرصد حالات غش بامتحان "الإنجليزى" للدور الثانى بالثانوية العامة

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:19 م
"تعليم بورسعيد": لم نرصد حالات غش بامتحان "الإنجليزى" للدور الثانى بالثانوية العامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن 65 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان اليوم السادس للدور الثانى للشهادة الثانوية العامة للمواد الأساسية من خلال 3 لجان، لافتة إلى أن الذين أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية 64 طالبا وطالبة بنسبة 94% من إجمالى 65 طالبا.
 

كما أوضحت أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية بين صفوف الطلاب أو القائمين على الامتحانات، فضلا عن عدم رصد أية حالات غش فردية أو جماعية أو مشكلات إدارية أو فنية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية.

 

وأشارت إلى أنه تم تسفير أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية من خلال مأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية.


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