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تعرف على 9 فئات خاضعة لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. إنفوجراف

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:02 م
تعرف على 9 فئات خاضعة لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. إنفوجراف الفئات الخاضعة لتحقيقات النيابة الإدارية
كتب أحمد حسني

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تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
 
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
 
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
 
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
 
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
 
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
 
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
 
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
 
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
 
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

النيابه الاداريه

اختصاصات النيابه الاداريه

القانون المصرى

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