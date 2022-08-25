تعرف على نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتى الروضه والمحرص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" نسب تنفيذ عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى مركز ملوى والتى تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات الجارى تنفيذها.

1-مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5مراكز، هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة.

2- تكلفة المشروعات تصل الى 23 مليار جنية

3-تضم 192 قرية و757 تابع لها

4- يجرى العمل داخل 19 قطاع خدمي

5- جرى إدراج مركزي "بني مزار وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

6- قرية الروضة شملت أعمال إنشاء نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي

7- انتهاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي بنسبة 100%

8- إنشاء محطة رفع الصرف الصحي و إنشاء الوحدة الصحية

9- الإنتهاء من نقطة الشرطة وتوسعة لمبني مدرسة الروضة الإعدادية بنين بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

10- وحدة تضامن المحرص والتي وصلت نسبة تنفيذها إلي 70%، وكذلك الأعمال النهائية لمدرسة المحرص الإبتدائية الجديدة.