اليوم السابع
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تعرف على نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتى الروضه والمحرص بالمنيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 ص
تعرف على نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتى الروضه والمحرص بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع" نسب تنفيذ عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى مركز ملوى والتى تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات الجارى تنفيذها.

1-مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5مراكز، هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة.
2-  تكلفة المشروعات تصل الى 23 مليار جنية
3-تضم 192 قرية و757 تابع لها
4-  يجرى العمل داخل 19 قطاع خدمي
5- جرى إدراج مركزي "بني مزار وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.
6- قرية الروضة شملت أعمال إنشاء نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي
7-  انتهاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي  بنسبة 100%
8-  إنشاء محطة رفع الصرف الصحي  و إنشاء الوحدة الصحية
9- الإنتهاء من نقطة الشرطة  وتوسعة لمبني مدرسة الروضة الإعدادية بنين بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.
10- وحدة تضامن المحرص والتي وصلت نسبة تنفيذها إلي 70%، وكذلك الأعمال النهائية لمدرسة المحرص الإبتدائية الجديدة.


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