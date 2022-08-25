تعرف على كيفية تجنب وقوع الحوادث أثناء السير على المحاور

كتب عبد الرحمن سيد

تشهد الطرق السريعة والدائرية الرابط بين المحافظات وقوع عدد من الحوادث المرورية ولا توجد اى دراية للسائقين بالقيادة الآمنة وتجنب وقوع الحوادث منعا لنزيف الدماء ومن تلك التعليمات التي يجب اتباعها الأتى :

-تجنب السرعة الزائدة فهى القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث .

-إحذر خطأ الغير وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة ، وهى تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك فى نطاقها .

-لا تستعمل الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب إستعمال الفرامل فى الطرق الزلقة .

-إن التحكم فى أعصابك أثناء القيادة يعتبر عاملاً أساسياً لسلامتك

-لا تستخدم الضوء العالى داخل المدن وأيضاً يحذر إستعمال المصابيح الكاشفة حيث تتسبب فى إبهار بقية مستخدمى الطريق .

-إستخدام حزام الأمان .