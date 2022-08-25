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تعرف على عوامل تتسبب فى حرائق المخازن بسبب حرارة الجو.. انفوجراف

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:53 ص
تعرف على عوامل تتسبب فى حرائق المخازن بسبب حرارة الجو.. انفوجراف عوامل تساعد على حرائق المخازن بسبب حرارة الجو
كتب عبد الرحمن سيد

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هناك مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن بسبب ارتفاع حرارة الجو، وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية، نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:
 
 
- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.
 
- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.
 
- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.
 
- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.
 
- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.
 
- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.
 
- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.
 
- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.
 
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