تطوير 82 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

قال الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ان الوزارة تعمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تطوير مراكز الشباب وحاليا تم تطوير 82 مركز شباب فى مختلف انحاء المحافظة ضمن المرحلة الأولى وبنسبة تنفيذ 96% والوزارة تهدف إلى الارتقاء بحياة الشاب المصرى، ضمن مبادرة حياة كريمة وبتعليمات وزير الشباب والرياضة بالمتابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب، التى تدخل ضمن المبادرة وإزالة كافة العواقب مع معرفة الاحتياجات المطلوبة من تجهيزات لكل مركز شباب تم تطويره من اجل تقديم افضل الخدمات للشباب، والتاكيد على توسيع حجم الانشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الانشطة والخدمات الرياضية والشبابية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالوكيل ان ننرحب باى اقتراحات من الشباب تخص تطوير العمل داخل الشباب والرياضة ، وهذا اهتمام القيادة السياسية وحريصون على دعم مشروعات الشباب وتوفير فرص العمل المختلفة لهم جميعا فى القطاع الخاص وذلك للحد من البطالة وتوفير مناخ ملائم للشباب



