تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة.. ويؤكد: تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر.. "مدبولى": اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات.. ربع المصريين سيحصلون على دعم نقدى.. ومعدل النمو ارتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالى الماضى.. صندوق النقد لا يجبر الدولة على أى شىء يضر بالمواطن المصرى.. مصر تستقبل كل عام مليونا و600 ألف مولود جديد.. التقدم للبرلمان بتشريعات لتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم.. احتياطى السلع الاستراتيجية آمن.. ومخزون القمح يكفى 7 أشهر.

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