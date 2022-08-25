اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 08:16 م
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تجربة طوارئ افتراضية لإخلاء مبنى وزارة الطيران المدنى بعد حدوث حريق

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:02 م
تجربة طوارئ افتراضية لإخلاء مبنى وزارة الطيران المدنى بعد حدوث حريق تجربة إخلاء مبنى وزارة الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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قامت وزارة الطيران المدني بإجراء تجربة طوارئ "افتراضية" لإخلاء مبني الوزارة من العاملين فى حال حدوث حريق، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة للأمن بوزارة الطيران، وتأتى هذه التجربة في إطار تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ التى تتبعها وزارة الطيران المدني من أجل التدريب العملي للعاملين بالوزارة على كيفية التصرف السريع والمنظم وإخلاء المبني في حالة الطوارئ حفاظاً على سلامة جميع العاملين ورفع درجة وعيهم واستعداداتهم في مواجهة الطوارئ المحتملة.
 
وصرح اللواء عمرو عقرب رئيس الإدارة العامة للأمن بوزارة الطيران، بأن هذه التجربة تأتى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمن فى حالة الطوارئ وتنفيذ تجربة حية بإخلاء مبني الوزارة بالتنسيق مع الجهات المسئولة بهدف الاستعداد المبكر لمواجهة الأحداث الطارئة ، مؤكدًا على أهمية تدريب جميع العاملين بكيفية التصرف السريع والمنظم، واتباع جميع التعليمات والإرشادات وكيفية الخروج المنظم والآمن دون تدافع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والتأمين للعاملين من المخاطر والأحداث الطارئة.
 
 

وزارة الطيران المدني

تجربة طوارئ افتراضية

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وزير الطيران المدني

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