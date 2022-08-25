ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المسؤول بوزارة الداخلية ستانيمير ستانيف قوله إن "هذا الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين أحد سيارات الشرطة عندما طلبت منها التوقف في مدينة بورغاس المطلة على البحر الأسود، وذلك بعد أن رفضت الحافلة التوقف عند نقطتي تفتيش متتاليتين لشرطة الحدود " .

وأوضح المسؤول البلغاري أن الحافلة تحمل لوحات تسجيل تركية، كانت تقل 47 مهاجرا لم يتم الكشف عن جنسياتهم، مشيرا إلى فتح تحقيقات عاجلة في هذه القضية لمعرفة ملابسات هذا الحادث وجنسية المهاجرين الذين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير قانونية، في حين وصف المدعي العام البلغاري جورجي شينيف تصرفات سائق الحافلة بأنه قام بهذا العمل عن "سابق قصد وترصد".

يشار إلى أن بلغاريا، وهي من دول البلقان يسكنها سبعة ملايين نسمة، تقع على طريق رئيس للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان إلى أوروبا، وعدد قليل من هؤلاء فقط يخطط للبقاء في هذا البلد الذي يعد الأفقر في الاتحاد الأوروبي، وهم يستخدمون بلغاريا بدلا من ذلك كممر عبور في طريقهم نحو الغرب.