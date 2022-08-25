بعد أيام من اغتيال داريا دوجينا.. الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى كالينينجراد

موسكو (أ ش أ)

قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى إن عناصره اعتقلوا فى كالينينجراد أحد أنصار تنظيم "آزوف" الإرهابى الأوكرانى، الذى خطط لتنفيذ هجوم على منشآت أسطول البلطيق ومطار "خرابروفو".

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الخميس - : " تم في مدينة كالينينجراد، كشف واعتقال مواطن محلي يحمل الجنسية الروسية من أتباع منظمة آزوف. وهذا الشخص كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد مواقع ومنشآت أسطول البلطيق وضد العسكريين الروس وكذلك ضد مطار خرابروفو " .

ووفقا لمعطيات الأمن الروسي، تلقى المذكور التعليمات بخصوص هذه الخطط، من منسقي نشاطات تنظيم "آزوف" الموجودين في أوكرانيا .

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة بقوة تعادل 5 كيلوجرامات من مادة "تي إن تي"، في مكان إقامة المعتقل، وكذلك مراسلات مكتوبة مع مشاركين نشطين في "آزوف"، وأدبيات دعائية ورموز لهذه المنظمة المحظورة في روسيا.

وذكر الأمن الفيدرالي، أن المعتقل اعترف بالتهمة الموجهة ضده، ويجري في الوقت الراهن التحقيق لتحديد المتعاونين معه.

يذكر أن داريا دوجينا -29 عاما- صحفية محترفة تقوم بشكل خاص بتغطية التطورات في دونباس، قُتلت في انفجار سيارة في منطقة موسكو في 20 أغسطس الجاري.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 22 أغسطس أن مقتل دوجينا قد تم التدبير له عبر وكالات الاستخبارات الأوكرانية ونفذته المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك والتي فرت إلى إستونيا بعد الجريمة.