اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:16 م
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بسبب أعمال ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:09 م
بسبب أعمال ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسى محطة تخفيض الضغط بالاسماعيلية، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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