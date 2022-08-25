برامج تدريبية على معايير الجودة اليابانية بمنشآت التأمين الصحى بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

أعلن فرع التأمين الصحى فى الغربية عن تدريب مجموعة من العاملين على معايير الجودة اليابانية، كخطوة أولى لتطبيق نظم الجودة بالمنشآت الصحية.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى "تحسين بيئة العمل، توفير الهادر فى المواد الخام، وضع نظام للتحكم فى المخزون، تحسين سير الإجراءات، سهولة التعرف على الأشياء والعناصر، توفير الوقت والجهد، وتقليل زمن الانتظار".

ويستهدف البرنامج منسقين الجودة بالمستشفيات والعيادات والصحات المدرسية كمرحلة أولي بعدد ساعات تدريبية تقدر بي 12 ساعة يتخللها عروض تقديمية، فيديوهات توضيحية، ورش عمل، التطبيق العملي بمستشفي المجمع الطبي النموذجي كنموذج استرشادي.

ومن المقرر تعميم التجربة وتدريب جميع العاملين بمناطق تقديم الخدمة تباعا.

ويذكر أنه فور انتهاء البرنامج يخضع المتدربين للتقييم ومن المقرر تكريم المتميزين من المتدربين بالإضافة الي عقد مسابقة بين الوحدات لأفضل مشاريع لتطبيق نظم الجودة اليابانية وتكريم الحاصلين علي المراكز الأولي باجتماع المجلس التنفيذي للفرع خلال الأسابيع القادمة.



جانب من الدورة التدريبية