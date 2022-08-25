اليوم السابع
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انكشاف قاعدة تمثال بوذى جراء انخفاض منسوب مياه الأنهار فى الصين

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:36 ص
انكشاف قاعدة تمثال بوذى جراء انخفاض منسوب مياه الأنهار فى الصين التمثال على النهر
كتب خالد إبراهيم

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أدى انخفاض منسوب المياه في الأنهار المجاورة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، إلى انكشاف قاعدة تمثال بوذي ضخم، وذلك نتيجة استمرار موجات الحر الشديد في الأيام الأخيرة، وفقا لوكالة شينخوا.

النهر الصينى
النهر الصينى

 

جفاف الأنهار
جفاف الأنهار

تؤدي موجات الجفاف الشديدة عبر نصف الكرة الأرضية الشمالي - الممتد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا والصين - إلى مزيد من التعقيد لسلاسل التوريد وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على نظام التجارة العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط، وفق صحيفة وال ستريت جورنال" الأمريكية.

التمثال على النهر
التمثال على النهر

وتشهد أجزاء من الصين أطول موجة حرارة مستدامة منذ بدء حفظ السجلات في عام 1961، وفقًا لمركز المناخ الوطني الصيني، مما أدى إلى إغلاق التصنيع بسبب نقص الطاقة الكهرومائية، بحسب صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية.


قاعدة تمثال

تمثال

تمثال بوذى

الصين

الجفاف



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