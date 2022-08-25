انقلاب سيارة نقل محملة بـ"كونتنر" على طريق الإسماعيلية بورسعيد.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

انقبلت سيارة نقل محملة بكونتنر على طريق الإسماعيلية - بورسعيد أمام كوبرى الكيلو 11 بالإسماعيلية، دون إصابات أو تعطيل الطريق.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتر وسط طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام كوبرى الكيلو 11 بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات التدخل السريع ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق لإسعاف محافظة الإسماعيلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع ضباط المرور والوحدة المحلية لقرية الفردان من نقل السيارة من وسط الطريق لسيولة الحركة المرورية كما تمت السيطرة على المواد البترولية التى انتشرت على الطريق من خزان السيارة.

وجارى استعدال السيارة بواسطة الأوناش اللازمة دون إصابات أو توقف طريق الإسماعيلية بورسعيد.



السيارة النقل



السيارة بعد انقلابها



انقلاب السيارة



انقلاب سيارة نقل محملة بـكونتنر



انقلاب سيارة نقل محملة بـكونتنر على طريق الإسماعيلية – بورسعيد