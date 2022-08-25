انتشال جثمان غريق "كرير" غرب الإسكندرية بعد 44 ساعة فى المياه

الإسكندرية اسماء على بدر

تمكن فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا، في قرية أمراء البحار بمنطقة سيدى كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد غياب الجثمان في المياه لمدة 44 ساعة منذ وقوع الغرق.

بدأت الواقعة، حين تلقى فريق الانقاذ النهري بلاغا عن غرق شاب أمس الأول الثلاثاء عقب نزوله برفقة 2 من رفقائه، حيث غرق الثلاثة قبل أن يتم إنقاذ الثنائي، فيما اختفى الشاب عن الأنظار، ليتم تكثيف البحث عن جثمانه أملا في إيجاده في اسرع وقت، وهو ما تم بعد قرابة يومين من الغرق .

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الفريق قد وصل له استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى كريم السيد جاد، 19 سنة، أتى من كفر الشيخ ولقى غرقه فى قريه امراء البحار سيدى كرير امس الأول الثلاثاء الساعة 9 صباحاً.