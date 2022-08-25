انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق محل أدوات منزلية ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الجنائي، لكشف ملابسات حريق نشب داخل محل أدوات منزلية أول شارع فيصل، وإعداد تقرير فنى يوضح بداية الحريق ونهايته وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.