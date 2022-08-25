المنفى يترأس اجتماعا فى طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية بليبيا

كتب: أحمد جمعة

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، ونائب المجلس عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي ، ظهر الخميس ، اجتماعاً استثنائياً برئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الدفاع - عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات، فريق "حسين العائب "، وزير الداخلية المكلف بدرالدين التومى، ورؤساء الأركان النوعية، رئيس جهاز الأمن الداخلى لطفي الحرارى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تناول بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.