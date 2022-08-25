المقررة الأممية لحقوق الإنسان تبدأ أول مهام عملها بزيارة لكوريا الجنوبية

كتبت : هند المغربي

أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إليزابيث سالمون، المعينة حديثا، ستزور قرية "الهدنة" بين الكوريتين، خلال أول زيارة رسمية لها إلى كوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إلى أن المبعوثة الأممية ستناقش وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال لقاء يجمعها مع وزير الوحدة كون يونج-سيه، كما ستزور مركز "هاناون" وهو مركز لإعادة التوطين تديره الدولة للمنشقين الجدد من الشمال، في 30 أغسطس، قبل زيارة المنطقة الأمنية المشتركة في "بانمونجوم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) في اليوم التالي.

وذكر البيان، أنه تم إنشاء منصب المقرر الخاص لأول مرة في عام 2004؛ للتحقيق وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان. المقررة الأممية لحقوق الإنسان تبدأ أول مهام عملها بزيارة إلى كوريا الجنوبية.