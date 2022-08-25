المشرف على التنسيق: بدء مرحلة تقليل الاغتراب السبت المقبل

كتب رامى محيى الدين

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية وسنبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بدءا من يوم السبت القادم ولمدة أسبوع.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: هناك إقبال على الطب البيطرى والعلوم والزراعة والتمريض وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، ومن 5 سنوات لم يكن هناك إقبال على كليات الزراعة، ولكن هناك إقبال حاليا على كليات الزراعة.

وتابع: أن توسع الرقعة الزراعية جعل الطالب الذكى يعرف لأى كلية يتقدم ، أما الأدبى كانت الإقبال على كليات الحقوق والآداب.