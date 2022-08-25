المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لسائق لإتجاره بالمخدرات فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، بأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لسائق، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن لاتهامه بترويج وتعاطي مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4365 لسنة 2022 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 565 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سامح غ ع"، 32 سنة، سائق، مقيم بشبرا الخيمة، ضبط أثناء ممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته عشر قطع لجوهر الحشيش، وتبغ مخدر الحشيش.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.