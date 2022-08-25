وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات حثت سكان المناطق الساحلية حول مدينة "ماومينج" على الابتعاد عن الشاطئ.. وقال مركز الخدمة العامة للأرصاد الجوية في "جوانجدونج" إن العاصفة وصلت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 118 كيلومترا (73 ميلا) في الساعة.

وأضافت القناة أن العديد من المدن في مقاطعة "جوانجدونج" علقت خدمة السكة الحديدية عالية السرعة والعبارات وأجلت العمال من المشاريع البحرية، أما في مدينة "شنتشن"، ألغى المطار جميع الرحلات الجوية من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر اليوم.. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تضعف العاصفة "ما-أون" مع تحركها نحو الداخل نحو منطقة "قوانجشي" ومقاطعة "يوننان" وشمال فيتنام.