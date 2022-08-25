الطب الشرعى: كسور فى الجمجمة ونزيف سبب وفاة سيدة وطفلين تحت أنقاض عقار حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئى للطب الشرعي، حول واقعة مصرع ربة منزل وطفلين آخرين، تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار، أن الوفا جاءت نتيجة إصابتهم جميعا بكسور فى الجمجمة وأنحاء متفرقة بالجسد، كما أدى إلى حدوث نزيف داخلى أدى إلى وفاتهم قبل إخراجهم من تحت الأنقاض.

كانت النيابة صرحت بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية متخصصة للوقوف على ملابسات انهيار العقار، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة العقار والتأكد من وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة ابو حشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزل مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.