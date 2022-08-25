الضرائب: إجراءات قانونية ضد شركات لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية

كتب - أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار مختار توفيق إلى أن المرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الالكترونية قد بدأت في 15 يونيو الماضي، لافتًا إلى صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية بالفاتورة الإلكترونية، وأن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022

وأوضح مختار توفيق أن الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السادسة والسابعة والثامنة عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الشركات يمكنها تنفيذ إجراءات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة قد وفرت العديد من مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية لمساعدة الممولين على الانضمام للمنظومة بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.