اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعات الهندسية: تطوير مصانع قطاع الأعمال يضيف 10 مليارات دولار للصادرات

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:00 ص
الصناعات الهندسية: تطوير مصانع قطاع الأعمال يضيف 10 مليارات دولار للصادرات المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، أن منهجية تطوير وتحديث المصانع العامة ومصانع قطاع الأعمال، بمثابة الخيار الأمثل لإضافة نحو 10 مليارات دولار سنويا للصادرات المصرية ، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة فى هذا الإطار.
 
أضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع" أن هناك تفاؤل كبير فى شركات قطاع الأعمال العام، بتوجهات الوزير الدكتور محمود كمال عصمت، لا سيما وضع دراسات الجدوى فى مقدمة القرارات، بمعنى أن ضمان تحقيق نتائج جيدة لأي مشروع كفيلا بتطويره وتحديثه أو العكس.
 
أشار أن مصانع الأسمدة والألومنيوم والمعادن والسبائك‬، قادرة على إحداث إضافة قوية للصادرات، شريطة تحديثها بأحدث تكنولوجيا، وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات، بما يتناسب مع رؤية الدولة، لافتا إلى أهمية أن يتم تطوير كل كيان صناعى قادر على الإنتاج والتصدير، وقابل للتطوير فى الوقت نفسه.
 
وأكد أن الصناعة قادرة على تغيير مؤشرات الاقتصاد بصورة إيجابية، وتوفير فرص العمل وبالتالى خفض البطالة، وما يتبع ذلك من أثار إيجابية علي المجتمع، موضحا إن كلمة السر لاستمرار أى صناعة مدى الاحتياج لها وقيمتها من عدمه بعض النظر عن ريحها أو خسارتها ، حيث يمكن تغييرها بإدارة قادرة على تحقيق الربح.

الصناعات الهندسية

القابضة المعدنية

خالد الفقى

قطاع الاعمال العام

مصانع الالومنيوم



الموضوعات المتعلقة

"الصناعات الهندسية" يشيد بتخصيص 10 مليارات جنيه لسداد المساندة التصديرية

السبت، 20 أغسطس 2022 10:31 ص

خريطة التحركات المصرية لزيادة المنتجات بالأسواق الدولية.. جذب 80 مشتريا من 22 دولة فى قطاع الصناعات الهندسية للسوق المصرى أكتوبر المقبل.. 12 شركة مصرية تشارك بمعرض بروباك غرب أفريقيا.. وتدشين خطة للسوق الأفريقى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 م

التعليم توقع بروتوكولا مع غرفة الصناعات الهندسية لإنشاء مركز تميز قطاع السيارات

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:47 م

التأديبية تعاقب مسئولا بشركة للصناعات الهندسية لتوقيعه بدلا من ميكانيكي

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة