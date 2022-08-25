السجن من 10 لـ15 سنة لـ8 متهمين بخطف تاجر ألبان بسبب خلافات بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار أحمد توفيق شحاتة والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لكل من " أ.ك.ا" و " ا.ج.ع" و " ك.ا.ج"، والسجن غيابيا 15 سنة لكل من "ك.ا.ج" و"م.ج.ك" و"س.م.ج" و"ت.م.ج" و"ف.م.ج" ومصادرة الأسلحة البيضاء وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة وخطف واحتجاز المجني عليه "ج.ع.ع"، وتصويره عاريا .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11583 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه، وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدي عليه وخطفه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، بأن المتهمين جميعا كل من " أ.ك.ا" و " ا.ج.ع" و " ك.ا.ج" و " ك.ا.ج " و " م.ج.ك" و " س.م.ج" و " ت.م.ج" و " ف.م.ج" استعرضوا القوة بالعنف حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا بخطف المجني عليه "ج.ع .ع" تاجر ألبان، بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، وحال تواجده بمحل عمله، فوجئ بالمتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء بخطفه كرها عنه داخل سيارة ميكروباص واصطحبوه إلي محل سكنهم وقاموا باحتجازه، وتعدوا عليه بالضرب وإصابته وحسر عنه ملابسه، وتصويره عاريا، وسرقوا هاتفه المحمول، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .