اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لطالب بتهمة التعدى على طفلة فى الإسكندرية

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:08 م
السجن المشدد 15 سنة لطالب بتهمة التعدى على طفلة فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين والمستشار محمد عاطف مشالي وسكرتير المحكمة ياسر متولي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "م.ج.ش" لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ح.ع.ص".
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8548 لسنة 2022 جنايات المنتزه ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بلاغ من والد المجني عليه بقيام المتهم بالتعدى على ابنته بمحل سكنه بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام المتهم "م.ج.ش" طالب باستدراج المجني عليها "ح.ع.ص" 14 سنة طالبة إلي محل سكنه، وما أن وصلت فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة معتديا عليها بالضرب، وتمكن بذلك من التعدي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية

جنايات الإسكندرية

المستشار محمد عبد ابراهيم الشافي

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة