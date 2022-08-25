السجن المشدد 15 سنة لطالب بتهمة التعدى على طفلة فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين والمستشار محمد عاطف مشالي وسكرتير المحكمة ياسر متولي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "م.ج.ش" لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ح.ع.ص".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8548 لسنة 2022 جنايات المنتزه ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بلاغ من والد المجني عليه بقيام المتهم بالتعدى على ابنته بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام المتهم "م.ج.ش" طالب باستدراج المجني عليها "ح.ع.ص" 14 سنة طالبة إلي محل سكنه، وما أن وصلت فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة معتديا عليها بالضرب، وتمكن بذلك من التعدي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.