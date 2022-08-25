الرياضة ببورسعيد: 6909 أعضاء لهم حق التصويت فى انتخابات النادى المصرى

بورسعيد محمد عزام

أكد عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن من لهم حق التصويت من الجمعية العمومية للنادي المصري يوم الاثنين القادم هم 6909 ناخبين من أعضاء النادي.

وأضاف "حافظ" في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانتخاب لمجلس إدارة النادي المصري سيكون عن طريق ورقتين: الأولى بها مناصب التذكية وهم كامل أبو علي على منصب الرئيس، ومحمد الفقي على منصب أمين الصندوق، والأعضاء هم: أبو العزايم محمد، أحمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشة، اللواء ياسر سالم، ياسر يحيى، ويكون التصويت بوضع علامة "صح" في إحدى الخانتين موافق أو غير موافق.

وأشار إلى أن الورقة الثانية سيكون بها منصب النائب والمرشح عليه كل من: الحسيني أبو قمر، رجب عبدالقادر، محمد توفيق، ليتم اختيار اثنين منهم على منصب نائب الرئيس، كما يتم اختيار عضوين تحت السن من بين ثلاثة مرشحين وهم: أحمد الطحان، إسلام عطية، ومحمد موسى.

وأوضح عبدالفتاح حافظ، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي وتفتح اللجان أبوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء يوم الاثنين القادم الموافق 29 أغسطس.

ونفي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من أوراق للتصويت، مؤكداً أن هذه الأوراق غير صحيحة.