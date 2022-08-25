الرئيس السيسى يودع ملك البحرين من مطار العلمين الدولى

كتب محمد الجالى

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين الشقيقة، من مطار العلمين الدولي، بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.