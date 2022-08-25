الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يودع ملك البحرين من مطار العلمين الدولى الخميس، 25 أغسطس 2022 02:17 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين الشقيقة، من مطار العلمين الدولي، بعد زيارة استغرقت عدة أيام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسي ملك البحرين مطار العلمين عاجل حمد بن عيسي آل خليفة حمد بن عيسى الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر قرارًا رئاسيًا بشأن تعاون مصرى أمريكى بالعلوم والتكنولوجيا الخميس، 25 أغسطس 2022 10:24 ص قرار جمهورى بإنشاء "جامعة بنها الأهلية" بمدينة العبور الخميس، 25 أغسطس 2022 10:19 ص الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية.. وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة باستراتيجية متكاملة الأبعاد.. ورفع كفاءة وتعظيم إمكانيات الصيد ببحيرة ناصر الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:11 م الرئيس السيسى يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:57 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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