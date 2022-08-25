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الخميس، 25 أغسطس 2022 04:07 م
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:04 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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