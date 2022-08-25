الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الخميس، 25 أغسطس 2022 04:04 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتسلم رسالة من "سلفا كير" تضمنت استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالى بشأن مسيرة عملية السلام فى جمهورية جنوب السودان.. والرئيس: حريصون على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى چوبا الخميس، 25 أغسطس 2022 03:51 م تفاصيل رسالة "سلفا كير" للرئيس السيسى بحضور اللواء عباس كامل الخميس، 25 أغسطس 2022 02:52 م الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على ترسيخ دعائم الاستقرار فى جنوب السودان الخميس، 25 أغسطس 2022 02:48 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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