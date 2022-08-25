الرئيس الجزائرى يبحث مع ماكرون القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كتب: أحمد جمعة

أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء الخميس، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وعقب اللقاء الثاني أجرى الرئيسان الجزائري والفرنسي مؤتمر صحفي مشترك، وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن المحادثات شملت ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الجزائري على تجديد العزم نحو تكثيف الجهود للارتقاء بعلاقتنا بخطوات مدروسة، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا تكريسا للتوجه الجديد المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.

ولفت الرئيس تبون إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات المقبلة، لاسيما اللجنة العليا المشتركة واللجنة الاقتصادية والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي مع تكثيف تبادل الزيارات على كل المستويات.

وأوضح الرئيس الجزائري أنه بلاده تطمح لتعزيز التعاون في المجال العلمي التكنولوجي الثقافي الاقتصادي في ضوء الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.