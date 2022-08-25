وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجو كوناشينكوف ـ في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن "القوات الجوية الروسية أصابت بأسلحة عالية الدقة في مطار ميرجورود العسكري بمقاطعة بولتافا خمس مقاتلات أوكرانية، حيث تم تدمير طائرة من طراز (إس يو ـ 27) وأخرى من طراز (إس يو ـ 24)، في حين تعرضت طائرتان أخريان من طراز (إس يو ـ 27 إس) وواحدة من طراز (إس ـ 24) لأضرار بالغة".

وأكد أن القوات الجوية تمكنت خلال هذه الضربات من قتل نحو 30 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الضربات التي شنتها القوات الروسية التي استهدفت مطار دنيبر العسكري في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أسفرت عن تدمير ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضى عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة من العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق.

