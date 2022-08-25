الداخلية: ضبط شخص لإعلانه توفير معدات تعدين العملات الافتراضية

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مستخدم أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر إعلان عن بيع الأجهزة المُستخدمة فى تخليق العملات الإفتراضية خاصة عملة البيتكوين أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكترونى المشار إليه ("له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة السويس) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزته على (منصة تعدين عملات إفتراضية مكونة من العديد من الأجزاء الإلكترونية "كروت شاشة فائقة السرعة – مزودات طاقة كهربائية – أجهزة تبريد كهربائية - شاشة حاسب آلى - وحدة تنظيم ونقل البيانات - كمية من الوصلات والأسلاك الكهربائية - ذاكرة نقالة تحوى البرامج الخاصة بعمليات تشغيل وتخليق العملات الإفتراضية" - عدد ثلاثة هواتف محمولة) بفحص الأجهزة والتليفونات المضبوطة .

وتبين إحتوائهم على (العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى ربط أجهزة التعدين المضبوطة بالهواتف المحمولة لمتابعة عمليات التعدين وكمية العملات التى تم تعدينها - محفظة مالية بإحدى المنصات المالية - تطبيق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الذى يستخدمه فى إدارة الحساب الإلكترونى والمستخدم فى بث عدة مشاركات يعلن من خلالها المتهم عن بيع الأجهزة المُستخدمة فى تخليق العملات الإفتراضية - محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى المختلفة تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه )، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.